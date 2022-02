Ucraina, Putin ordina l’invasione dell’Ucraina – in aggiornamento – (Di giovedì 24 febbraio 2022) 9.30 “Le forze armate della Bielorussia non stanno partecipando all’operazione speciale russa in Ucraina”: sono le parole del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, riportate dall’agenzia di stampa moscovita Ria Novosti 8.57 Paesi baltici e Polonia hanno chiesto l’attivazione dell’articolo 4 della Nato, che prevede consultazioni in caso di minaccia alla sicurezza degli alleati. “Ho convocato una riunione urgente del governo -ha scritto su Twitter la primo ministro estone Kaja Kallas – l’Estonia ha deciso di attivare le consultazioni in base all’articolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 febbraio 2022) 9.30 “Le forze armate della Bielorussia non stanno partecipando all’operazione speciale russa in”: sono le parole del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, riportate dall’agenzia di stampa moscovita Ria Novosti 8.57 Paesi baltici e Polonia hanno chiesto l’attivazione dell’articolo 4 della Nato, che prevede consultazioni in caso di minaccia alla sicurezza degli alleati. “Ho convocato una riunione urgente del governo -ha scritto su Twitter la primo ministro estone Kaja Kallas – l’Estonia ha deciso di attivare le consultazioni in base all’articolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

