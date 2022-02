Ucraina, Draghi: "Rispondere immediatamente". Salvini: "La Lega condanna l'aggressione" (Di giovedì 24 febbraio 2022) La dichiarazione. Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, di questa mattina, Mario Draghi interviene: "Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per Rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Questa sera il premier volerà a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario. Di mattina era previsto un Cdm. A ore si terrà un G7. E a quanto si apprende, il premier avrebbe già fatto sapere ai ministri che sarà convocato, questa mattina, il Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Anche Luigi Di Maio con una nota esprime condanna: ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) La dichiarazione. Dopo l'invasione della Russia in, di questa mattina, Mariointerviene: "Il Governo italianol’attacco della Russia all’. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per, con unità e determinazione”. Questa sera il premier volerà a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario. Di mattina era previsto un Cdm. A ore si terrà un G7. E a quanto si apprende, il premier avrebbe già fatto sapere ai ministri che sarà convocato, questa mattina, il Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Anche Luigi Di Maio con una nota esprime: ...

