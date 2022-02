Ucraina, Draghi: “Attacco ingiustificabile, Italia determinata con la Nato” (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “Il Governo Italiano condanna l’Attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Lo afferma il premier Mario Draghi sull’invasione russa in Ucraina. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “Il Governono condanna l’della Russia all’. È ingiustificato e. L’è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e dellaper rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Lo afferma il premier Mariosull’invasione russa in. L'articolo L'Opinionista.

