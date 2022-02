Tromba d’aria a Modica: la generosità della Wurth (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un bellissimo gesto da parte della Wurth, il colosso mondiale nella vendita all’ingrosso di prodotti per la tecnologia di fissaggio ed assemblaggio. Questo pomeriggio l’Area Manager Sicilia, Giorgio Poidomani, ha consegnato nelle mani del Sindaco di Modica un assegno da 7 mila euro da utilizzare per il ripristino di una parte dei danni causati dalla Tromba d’aria che lo scorso mese di novembre ha ferito mortalmente il territorio Modicano portandosi via il Modicano Pino Ricca. E molto significativa è stata la presenza alla cerimonia di consegna formale dell’assegno della moglie e del figlio dello sfortunato barman. Con loro anche un altro residente, tra i più colpiti dalla Tromba d’aria a voler portare simbolicamente il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un bellissimo gesto da parte, il colosso mondiale nella vendita all’ingrosso di prodotti per la tecnologia di fissaggio ed assemblaggio. Questo pomeriggio l’Area Manager Sicilia, Giorgio Poidomani, ha consegnato nelle mani del Sindaco diun assegno da 7 mila euro da utilizzare per il ripristino di una parte dei danni causati dallache lo scorso mese di novembre ha ferito mortalmente il territoriono portandosi via ilno Pino Ricca. E molto significativa è stata la presenza alla cerimonia di consegna formale dell’assegnomoglie e del figlio dello sfortunato barman. Con loro anche un altro residente, tra i più colpiti dallaa voler portare simbolicamente il ...

