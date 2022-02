Scuola | Agia | oltre 10mila ragazzi hanno partecipato a consultazione pubblica ' Più dialogo con i docenti' e ' un nuovo modo di fare lezione'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) ... promossa dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e ospitata dal portale Skuola.net. A partecipare sono stati 10.097 giovani tra i 14 e i 18 anni, per la maggior parte iscritti a un ...

È unadiversa quella che vorrebbero gli oltre 10mila studenti che hanno preso parte alla ... contenuti in un questionario redatto dalla Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell', sui quali ...... nel quale gli studenti stanno chiedendo a gran voce di essere ascoltati sul futuro dell'istruzione, la consultazione 'Lache vorrei' promossa dall'come azione per realizzare il diritto ...(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Più dialogo con i docenti, attraverso momenti di scambio di opinioni. Un nuovo modo di fare lezione - superando il concetto di aula tradizionale, ricorrendo anche all'utilizzo ..."In un momento come questo, nel quale gli studenti stanno chiedendo a gran voce di essere ascoltati sul futuro dell'istruzione, la consultazione 'La scuola che vorrei' promossa dall'Agia come azione p ...