Sciopero dei mezzi del 25 febbraio: chi si ferma (Di giovedì 24 febbraio 2022) È stato confermato lo Sciopero dei mezzi di 24 ore di venerdì 25 febbraio 2022 a livello nazionale. Lo hanno proclamato unitariamente le firme Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri. Per un’intera giornata rischiano di saltare le corse del trasporto pubblico, dunque quelle di bus, di pullman, di tram, di metropolitane e di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) È stato conto lodeidi 24 ore di venerdì 252022 a livello nazionale. Lo hanno proclamato unitariamente le firme Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri. Per un’intera giornata rischiano di saltare le corse del trasporto pubblico, dunque quelle di bus, di pullman, di tram, di metropolitane e di

Advertising

FabioLoMuzio : RT @FitCisl: Confermato domani venerdì 25 febbraio lo sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, dei lavoratori, impiegati in Italia, della compa… - AngeloCurcio9 : RT @FitCisl: Confermato domani venerdì 25 febbraio lo sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, dei lavoratori, impiegati in Italia, della compa… - SpinelliFs : RT @FitCisl: Confermato domani venerdì 25 febbraio lo sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, dei lavoratori, impiegati in Italia, della compa… - periodicodaily : Sciopero dei mezzi del 25 febbraio: chi si ferma Periodico Daily #25febbraio #sciopero @SabinaComba - Giovann03947041 : RT @FitCisl: Confermato domani venerdì 25 febbraio lo sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, dei lavoratori, impiegati in Italia, della compa… -