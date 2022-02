Puglia | 723374 positivi a test corona virus | incremento di 3652 rispetto a ieri Dall' inizio della pandemia Dati diffusi diffusi dalla Regione

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffusodel giorno: 24 febbraio 2022 3.652 Nuovi casi 29.393giornal9 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 932 Provincia di Bat: 272 Provincia di Brindisi: 322 Provincia di Foggia: 589 Provincia di Lecce: 1.065 Provincia di Taranto: 443 Residenti fuori: 20 Provincia in defne: 9 83.307 Persone attualmente positive 689 Persone ricoverate in area non critica 44 Persone in terapia intensivacomplessivi 723.374 Casi totali 8.636.501eseguiti 632.455 Persone guarite 7.612 Persone decedute Casi totali per provincia Provincia di Bari: 240.401 Provincia ...