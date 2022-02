Proteste in Russia contro la guerra in Ucraina: «Circa 800 arresti» (Di giovedì 24 febbraio 2022) In 42 città russe si sono tenute delle manifestazioni contro la guerra in Ucraina: Circa 800 persone, metà delle quali a Mosca, sarebbero state arrestato. Sui social la mobilitazione delle popstar Leggi su corriere (Di giovedì 24 febbraio 2022) In 42 città russe si sono tenute delle manifestazionilain800 persone, metà delle quali a Mosca, sarebbero state arrestato. Sui social la mobilitazione delle popstar

Advertising

Corriere : Proteste nelle città russe contro la guerra in Ucraina: 800 arresti - giusmo1 : Ucraina, oltre 1400 arresti in Russia per le proteste in 51 città - petergomezblog : Ucraina, proteste in diverse città della Russia contro l’attacco militare: centinaia di persone fermate dalla poliz… - croma64 : RT @GeopoliticalCen: Russia: il bilancio odierno degli arresti è di circa 1700 manifestanti. Domani potrebbe essere un nuovo giorno di mani… - grafuio : RT @GeopoliticalCen: Russia: il bilancio odierno degli arresti è di circa 1700 manifestanti. Domani potrebbe essere un nuovo giorno di mani… -