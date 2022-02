Programmazione TV speciale Russia e Ucraina: salta “Doc” ma non il GF Vip, cosa andrà in onda stasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) stasera in TV – Cambio di Programmazione per la prima rete di Casa Rai. Oggi, giovedì 24 febbraio, non andrà in onda la nuova puntata della fiction “Doc 2 – Nelle tue mani” (che si sarebbe dovuta scontrare con il Grande Fratello Vip) per dare spazio allo speciale del TG1 sul conflitto tra Russia e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 24 febbraio 2022)in TV – Cambio diper la prima rete di Casa Rai. Oggi, giovedì 24 febbraio, noninla nuova puntata della fiction “Doc 2 – Nelle tue mani” (che si sarebbe dovuta scontrare con il Grande Fratello Vip) per dare spazio allodel TG1 sul conflitto trae... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

QuiMediaset_it : Su #Retequattro programmazione straordinaria per seguire l'attacco russo in Ucraina: ??Edizione straordinaria del… - ohitsjustAle : RT @RaiUno: Cambio di Programmazione Prima Serata #Rai1 #24febbraio La fiction #DocNelleTueMani2 non andrà in onda. @DocNelleTueMani Tu… - mukedammit : RT @RaiUno: Cambio di Programmazione Prima Serata #Rai1 #24febbraio La fiction #DocNelleTueMani2 non andrà in onda. @DocNelleTueMani Tu… - itslily98 : RT @RaiUno: Cambio di Programmazione Prima Serata #Rai1 #24febbraio La fiction #DocNelleTueMani2 non andrà in onda. @DocNelleTueMani Tu… - NOTIZIEWEBLIVE : RT @RaiUno: Cambio di Programmazione Prima Serata #Rai1 #24febbraio La fiction #DocNelleTueMani2 non andrà in onda. @DocNelleTueMani Tu… -