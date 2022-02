NATO: non invieremo truppe in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) La NATO ha annunciato: “Non invieremo truppe in Ucraina”. Il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha affermato che è stato attivato il piano di difesa dell’Alleanza e che la NATO aumenterà la presenza nella parte orientale. Non invieremo truppe in Ucraina, afferma la NATO Il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha riferito che Leggi su periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha annunciato: “Nonin”. Il Segretario generale della, Jens Stoltenberg, ha affermato che è stato attivato il piano di difesa dell’Alleanza e che laaumenterà la presenza nella parte orientale. Nonin, afferma laIl Segretario generale della, Jens Stoltenberg, ha riferito che

Advertising

fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il sottosegretario Manlio Di Stefano ora si dice favorevole alle sanzioni alla Russia, ma nel 2016 accusava… - La7tv : #dimartedi Nicola Fratoianni: 'Occorre che l'Europa, se esiste, dica a Putin di fermarsi e dica agli Stati Uniti di… - Mariano_Amelio : questo stronzo dice che #Putin è il cattivo dopo che hanno devastato #Iraq per armi di distruzione di massa che non… - CarloneDaniela : RT @BrunoFelli1: @CarloneDaniela La nato in quei territori non ha ragione di esserci vorrebbero ma non tutti la pensano come loro che prin… -