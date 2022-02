Napoli, spari davanti all’ospedale Pellegrini: esplosi 10 colpi di pistola (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si torna a sparare a Napoli. Una decina di colpi di pistola sono stati esplosi nella notte in via Portamedina, davanti all’ospedale dei Pellegrini. spari davanti all’ospedale Pellegrini: esplosi 10 colpi di pistola Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano sull’episodio. Non si esclude l’ipotesi di una stesa, ma potrebbe anche trattarsi di un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si torna a sparare a. Una decina didisono statinella notte in via Portamedina,dei10diSul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano sull’episodio. Non si esclude l’ipotesi di una stesa, ma potrebbe anche trattarsi di un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

SkyTG24 : Spari in centro a #Napoli vicino all'ospedale Vecchio Pellegrini - RadioSportiva : Spalletti cita Che Guevara per presentare il ritorno di Europa League tra Napoli e Barcellona. «Saremo come dei sol… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Spalletti: '#Barcellona? Proviamo ad essere soldati in un videogioco mandati da qualche parte. C'è da fare una battaglia… - claudioruss : #Spalletti: '#Barcellona? Proviamo ad essere soldati in un videogioco mandati da qualche parte. C'è da fare una bat… - LegaleDella : @squeeze9 @MCriscitiello @Dibbello @tvdellosport spari a zero senza neanche capire cosa è successo e che sono prota… -