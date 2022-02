Napoli: la formazione col Barcellona, Osimhen guida i suoi. Politano in dubbio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Napoli sfida il Barcellona e potrà contare su Lorenzo Insigne, anche Victor Osimhen partirà sicuramente titolare in Europa League. Spalletti in conferenza stampa ha fatto sapere di aver recuperato anche Politano, ma le condizioni fisiche dell’ex Sassuolo mettono in dubbio la presenza dell’ex giocatore del Sassuolo. Con ogni probabilità Politano non partirà dall’inizio. A centrocampo senza Lobotka e Anguissa le scelte di formazione sono praticamente obbligate. Europa League: la formazione del Napoli Spalletti ha fatto sapere che in porta gioca Meret, è lui il portiere in Europa League. In difesa recuperato Di Lorenzo, che compone la linea a quattro con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Demme e Fabian Ruiz saranno ancora ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilsfida ile potrà contare su Lorenzo Insigne, anche Victorpartirà sicuramente titolare in Europa League. Spalletti in conferenza stampa ha fatto sapere di aver recuperato anche, ma le condizioni fisiche dell’ex Sassuolo mettono inla presenza dell’ex giocatore del Sassuolo. Con ogni probabilitànon partirà dall’inizio. A centrocampo senza Lobotka e Anguissa le scelte disono praticamente obbligate. Europa League: ladelSpalletti ha fatto sapere che in porta gioca Meret, è lui il portiere in Europa League. In difesa recuperato Di Lorenzo, che compone la linea a quattro con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Demme e Fabian Ruiz saranno ancora ...

