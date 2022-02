“Mette ansia...”. Ballerina ucraina di Ballando con le stelle lascia i social (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anastasia Kuzmina, dopo l'attacco russo all'ucraina, ha deciso di allontanarsi dai social per un periodo a causa delle pressioni dei follower Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anastasia Kuzmina, dopo l'attacco russo all', ha deciso di allontanarsi daiper un periodo a causa delle pressioni dei follower

IdaPaniconi : RT @fabry_il_bomber: Incredibile! #Putin:'non è guerra ma solo un'azione militare speciale'...certo come no! Vedere sorvolare sui palazzi u… - RI0VEROAD : RT @ItsWendish: Non potete capire l'ansia e l'angoscia che mi mette questa cosa #RussiaUkraineConflict - croccantinzell : RT @ItsWendish: Non potete capire l'ansia e l'angoscia che mi mette questa cosa #RussiaUkraineConflict - mtschuu : dopo l’inizio di questa guerra stare sul main mi mette stra ansia ho silenziato tutte le parole ma ancora mi ritrov… - strxngenough : @F0OL4YOU mi mette ansia I vote #Louies for #BestFanArmy #iHeartAwards -