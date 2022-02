Marracash in concerto sabato 23 luglio al Festival di Majano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Marracash – Il king del rap italiano è il primo grande nome del 62o Festival di Majano Il Festival di Majano, rassegna fra le più amate del Nordest e non solo, capace ogni anno di attirare decine di miglia di persone nel centro collinare in provincia di Udine, annuncia oggi il primo grande nome del calendario dei grandi concerti live. A infiammare il main stage dell’Area Concerti, il prossimo sabato 23 luglio (inizio 21.30), sarà l’assoluto king del rap italiano, Marracash, che ha annunciato oggi le date estive del suo “Persone Tour”, tournée che segue l’incredibile successo discografico degli ultimi due album in studio dell’artista. I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 febbraio 2022)– Il king del rap italiano è il primo grande nome del 62odiIldi, rassegna fra le più amate del Nordest e non solo, capace ogni anno di attirare decine di miglia di persone nel centro collinare in provincia di Udine, annuncia oggi il primo grande nome del calendario dei grandi concerti live. A infiammare il main stage dell’Area Concerti, il prossimo23(inizio 21.30), sarà l’assoluto king del rap italiano,, che ha annunciato oggi le date estive del suo “Persone Tour”, tournée che segue l’incredibile successo discografico degli ultimi due album in studio dell’artista. I biglietti per il, organizzato da Pro, in collaborazione ...

Advertising

udine20 : Marracash in concerto sabato 23 luglio al Festival di Majano - - RadioCity_it : Dopo diversi rinvii (causa covid) finalmente il prossimo 12 luglio parte il tour di Marracash durante il quale pres… - inciu_cessa : CIOÈ PRATICAMENTE MARRACASH HA SPOSTATO LE DATE DI MAGGIO AD OTTOBRE IO MI FACCIO ESPLODERE QUANTO TEMPO DEVE PASSA… - tazzadilatte_ : prossimamente trovare qualcuno per andare al concerto di marracash - Ferrara24ore : Marracash fra gli ospiti del Ferrara Summer Festival, il 20 luglio concerto in piazza Trento Trieste -