Malcom nei guai | dramma atroce per l’ex obiettivo di mercato della Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel recente passatoera stato vicino a diverse squadre italiane, ma purtroppo per lui non si è concretizzato nulla e ora è nei. Il brasilianoè stato uno di quegli esterni/fantasisti dotati davvero di grandissima classe e la loro qualità era stata tale e chiara agli occhi di tutti che nell’estate del 2019 era diventato ricercatissimo in Italia, ma alla fine non se ne fece nulla e oggi sta rimpiangendo e non poco quella decisione.Zenit (GettyImages)Il Brasile è terra che nella sua storia ha sempre regalato grandissimi campioni e meteore che però sono state comunque in grado nel loro breve periodo al vertice di entrare nella storia e di mettere in mostra tutte le loro eccezionali qualità. Malcolm è dunque stato in grado di farsi vedere nel recente passato, diventando a tutti gli effetti uno dei ...