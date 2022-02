LIVE UAE Tour 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | volata perfetta per Philipsen che centra la seconda vittoria!

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:41si conferma lo sprinter più in forma della corsa. Due vittorie ed un secondo posto per lui finora. Ha dovuto anche rimediare alla frenata del suo ultimo uomo a cui è saltata la catena proprio nel momento decisivo! 13:39 Qualcosa non ha funzionato nella preparazione dello sprint per Cavendish, per una volta non ha funzionato il treno della Quick-Step. 13:38 Alle spalle die Kooij si è piazzato ancora Sam Bennett che ha preceduto uno straordinario Matteo Malucelli. Solo sesto Elia Viviani, ottavo Alberto Dainese. 13:37 Ci ha provato fino all’ultimo metro l’olandese della Jumbo Visma Olav Kooij, che si conferma uno sprinter di altollo. 13:36pazzesca per il belga in maglia verde! Lavoro perfetto per tutto il team, poi segue Bennett ...