La guerra in Ucraina nei rifugi di Kramatorsk: “Al buio sotto le bombe” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel Donbass ucraino bombardato nella notte i civili non hanno più una via di fuga: «Non sappiamo se i nostri cari sono vivi». Banche serrate, è emergenza carburante Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel Donbass ucraino bombardato nella notte i civili non hanno più una via di fuga: «Non sappiamo se i nostri cari sono vivi». Banche serrate, è emergenza carburante

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - Marchess86 : Ieri le Borse europee hanno aperto e chiuso in rosso a causa della guerra in #Ucraina con #Milano che è stata la pe… - IOdonna : «Non abbiamo imparato niente» scrivono le star sui social. Da Laura Pausini a Carlo Conti, da Bianca Guaccero ad Al… -