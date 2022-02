Juve, Chiellini: 'Inerme davanti alle immagini di guerra' (Di giovedì 24 febbraio 2022) "I l risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico. Mi sono ritrovato Inerme a guardare immagini a cui non sono stato in grado di dare un senso. Ho sperato fino all'ultimo che non si ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022) "I l risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico. Mi sono ritrovatoa guardarea cui non sono stato in grado di dare un senso. Ho sperato fino all'ultimo che non si ...

Advertising

juventusfc : Juve e Torino insieme per la ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo-IRCCS Sono state realizzate 2 edizioni li… - Massy_Juve : Il mio capitano!?? #Chiellini - juve_grecchi : RT @chiellini: Mi auguro che non si inneschi un effetto domino e che la diplomazia possa sanare una così grave frattura. Il mio pensiero e… - sportli26181512 : Juve, #Chiellini: 'Inerme davanti alle immagini di guerra': Il difensore bianconero affida ai social i suoi pensier… - JUVE_ans : RT @chiellini: Mi auguro che non si inneschi un effetto domino e che la diplomazia possa sanare una così grave frattura. Il mio pensiero e… -