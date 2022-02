Inferno sull’autostrada | prima lo schianto poi le fiamme Sono 2 i morti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Spaventoso incidenteA1 nei pressi di Scandicci. Un tir carico di carta compressa, un camper e un’auto siscontrati, nell’impatto, violentissimo, i mezzi siincendiati non lasciando scampo alle persone a bordo. Le vittimeil conducente del Tir e la passeggera del camper. Undi fuoco quello che si è sviluppato. Quello di oggi è il quarto giorno consecutivo di caos sulla A1, stavolta è successo a Scandicci all’altezza dello stabilimento Gucci. L’incidente si è verificato intorno alle 13 e solo verso le 18 il tratto di autostrada interessato dall’incidente è stato completamente riaperto. Ma le ripercussioni per il trafficogravissime. I mezzi pesanti, per tutto il pomeriggio,usciti a Firenze Sud e hanno dovuto ...