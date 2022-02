Guerra Russia-Ucraina, le reazioni: la paura di Fonseca, il messaggio d’odio di Zinchenko e il post di Chiellini (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’attacco della Russia all’Ucraina sta portando inevitabili conseguenze anche al mondo del calcio. Il campionato ucraino è stato sospeso e la finale di Champions League non si disputerà più a San Pietroburgo. Sono arrivate reazioni da alcuni calciatori e allenatori. Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, è bloccato a Kiev. “Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito. Avevo un volo in programma per oggi, – ha dichiarato a Jornal de Noticias – ma ora è impossibile uscire da qui, perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. Le strade sono completamente ferme, perché è impossibile spostarsi con così tante macchine. Le code sono enormi, i supermercati sono stati presi d’assalto e non c’è più molto. La benzina ad esempio è terminata. Non ci ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’attacco dellaall’sta portando inevitabili conseguenze anche al mondo del calcio. Il campionato ucraino è stato sospeso e la finale di Champions League non si disputerà più a San Pietroburgo. Sono arrivateda alcuni calciatori e allenatori. Paulo, ex allenatore della Roma, è bloccato a Kiev. “Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito. Avevo un volo in programma per oggi, – ha dichiarato a Jornal de Noticias – ma ora è impossibile uscire da qui, perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. Le strade sono completamente ferme, perché è impossibile sarsi con così tante macchine. Le code sono enormi, i supermercati sono stati presi d’assalto e non c’è più molto. La benzina ad esempio è terminata. Non ci ...

