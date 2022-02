Guerra e gas Tutti i conti in tasca all’Ue

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Petrolio e gas hanno rappresentato il 60% delle esportazioni russe nel 2019. Al netto della crisi legata alla pandemia, rappresentano comunque due voci più che primarie dello status economico e finanziario di Mosca. Ragionare sulle conseguenze, nel brevissimo e nel breve periodo, del conflitto in corso tra Russia e Ucraina è utile per comprendere cosa potrebbe accadereanche in riferimento sia alle infrastrutture già esistenti ma non operative, che a quelle non ancora ultimate. Qui Germaniae gas: primo fronte la Germania. Berlino, come è noto, ha interrotto il processo di certificazione del gasdotto Nord Stream 2 che porta il gas russo direttamente in Germania, dando fiato a quelle posizioni anti-Putin e filo Usa costantemente espresse dall’attuale ministro degli esteri Annalena Baerbock. Il gasdotto targato Gazprom da 11 miliardi di ...

Soprattutto per quanto riguardae petrolio , già in rally sulle principali piazze di mercato. Situazionein Ucraina, Pirelli predispone azioni per mitigare la tensione Il colosso dell'...Quotazioni record per petrolio,, oro, nichel, alluminio. Schizzano anche i prezzi di mais e frumento: l allarme degli agricoltori ..."L'Italia, come sappiamo, è particolarmente esposta sul gas e il rischio di conseguenze peggiori in relazione a quanto sta avvenendo in queste drammatiche ore si aggiunge alle grandi difficoltà ...L'attacco russo all'Ucraina spinge in alto i prezzi di petrolio e gas. E il costo della benzina alla pompa prosegue la sua corsa. Le quotazioni non sono mai state così alte dal 2012 e i recenti ...