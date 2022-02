Gf Vip, nella casa c”è un concorrente “segreto”? Nessuno lo aveva mai visto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gf Vip nonostante si stia avvicinando alla finale, ha fatto entrare nella casa un nuovo concorrente mai visto fino ad ora? Ad essersene accorta una vip presente fin dal primo giorno. Si torna all’interno della casa più spiata d’Italia che proprio domani decreterà in nome del nuovo eliminato tra Davide, Katia e Nathaly, ovvero i tre vipponi a rischio eliminazione decisi dai loro compagni di gioco. GF VipMa quello che lascia tutti senza parole è la scoperta di un nuovo concorrente che fino ad ora Nessuno aveva mai visto ma che proprio nella nottata di ieri una delle vippone ha notato con molta lucidità mettendo anche in guardia una parte della casa che non si era accorta di nulla. Il ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gf Vip nonostante si stia avvicinando alla finale, ha fatto entrareun nuovomaifino ad ora? Ad essersene accorta una vip presente fin dal primo giorno. Si torna all’interno dellapiù spiata d’Italia che proprio domani decreterà in nome del nuovo eliminato tra Davide, Katia e Nathaly, ovvero i tre vipponi a rischio eliminazione decisi dai loro compagni di gioco. GF VipMa quello che lascia tutti senza parole è la scoperta di un nuovoche fino ad oramaima che proprionottata di ieri una delle vippone ha notato con molta lucidità mettendo anche in guardia una parte dellache non si era accorta di nulla. Il ...

Advertising

Pamela56132182 : @lucchet Esatto ormai una pagliacciata la vedo come una punizione da parte di Signorini ai concorrenti per come si… - ParliamoDiNews : GF Vip, lite furibonda nella notte: `Tu non sei normale!` #lite #furibonda #notte #normale - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan “semina il panico” nella Casa: “Vedo uno… - infoitcultura : GF Vip, “Sei pazza”: Lulù trova Jessica e Barù a letto, scoppia il caos nella notte - infoitcultura : Nathaly Caldonazzo squalificata dal GF Vip: scoppia il caos dopo le parole della gieffina nella casa -