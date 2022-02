Gf Vip, Davide attacca nuovamente Soleil e Giucas la difende (VIDEO): “Lei era innamorata di Alex! Inizialmente non è che mi faceva…” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel corso delle ultime ore, nella casa del Gf Vip, c’è stato un’interessante confronto tra Davide e Giucas riguardante Soleil. In particolare, Giucas Casella ha difeso Soleil dalle parole di Davide e ha affermato: Lei era innamorata di Alex! (…) A me Inizialmente Soleil non è che mi faceva impazzire, anzi tutt’altro. Però man a mano, l’ho iniziata a capire, si è aperta con me e c’è stato… poi con lei ci parlo pochissimo, io non ci condivido nulla però c’è questa cosa protettiva nei suoi riguardi”. Ecco il VIDEO dell’episodio: Comunque Giucas è lucido eh #jeru #gfvip https://t.co/rtTYo1pY0l — Soleee (@mannaggia90) February 24, 2022 Pallone Pazzo. Leggi su pallonepazzo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel corso delle ultime ore, nella casa del Gf Vip, c’è stato un’interessante confronto trariguardante. In particolare,Casella ha difesodalle parole die ha affermato: Lei eradi(…) A menon è che mi faceva impazzire, anzi tutt’altro. Però man a mano, l’ho iniziata a capire, si è aperta con me e c’è stato… poi con lei ci parlo pochissimo, io non ci condivido nulla però c’è questa cosa protettiva nei suoi riguardi”. Ecco ildell’episodio: Comunqueè lucido eh #jeru #gfvip https://t.co/rtTYo1pY0l — Soleee (@mannaggia90) February 24, 2022 Pallone Pazzo.

