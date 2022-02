Federcalcio svedese: “Impensabile ad ora giocare un playoff in Russia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) giocare uno spareggio mondiale in Russia è quasi Impensabile. Parola del presidente della Federcalcio svedese, Karl-Erik Nilsson, dopo l’invasione russa dell’Ucraina di questa mattina. La Svezia infatti giocherà la semifinale playoff contro la Repubblica Ceca e, in caso di vittoria e di contemporaneo successo della Russia sulla Polonia, incontrerà i russi a domicilio nella finale per accedere a Qatar 2022. “La sensazione che abbiamo al risveglio questa mattina è che sia quasi Impensabile che tra poche settimane giocheremo una partita di calcio in Russia. Come appare qui e ora, oggi, non c’è assolutamente alcun desiderio di giocare una partita di calcio in Russia“. Così Nilsson a Reuters. “I ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022)uno spareggio mondiale inè quasi. Parola del presidente della, Karl-Erik Nilsson, dopo l’invasione russa dell’Ucraina di questa mattina. La Svezia infatti giocherà la semifinalecontro la Repubblica Ceca e, in caso di vittoria e di contemporaneo successo dellasulla Polonia, incontrerà i russi a domicilio nella finale per accedere a Qatar 2022. “La sensazione che abbiamo al risveglio questa mattina è che sia quasiche tra poche settimane giocheremo una partita di calcio in. Come appare qui e ora, oggi, non c’è assolutamente alcun desiderio diuna partita di calcio in“. Così Nilsson a Reuters. “I ...

