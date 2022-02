Digiuno e preghiera per l’Ucraina: le Acli di Bergamo si mobilitano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Prego tutte le parti coinvolte perché sia astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza tra le popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale”. Ha esordito così Papa Francesco quest’oggi nell’udienza parlando del conflitto in Ucraina e ha annunciato il 2 marzo una giornata di Digiuno e di preghiera per la pace. Esprimendo la propria preoccupazione, il pontefice ha evidenziato: “Nonostante sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Con me tanta gente nel mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politica perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra: il padre di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Prego tutte le parti coinvolte perché sia astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza tra le popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale”. Ha esordito così Papa Francesco quest’oggi nell’udienza parlando del conflitto in Ucraina e ha annunciato il 2 marzo una giornata die diper la pace. Esprimendo la propria preoccupazione, il pontefice ha evidenziato: “Nonostante sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Con me tanta gente nel mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politica perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra: il padre di ...

