Devo dirvi una cosa". GF Vip, Alex Belli messaggio a sorpresa per Delia e Soleil (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poche ore alla puntata di stasera e grandi novità in arrivo al GF Vip. Secondo i sondaggisti più accaniti c'è Katia Ricciarelli potrebbe lasciare la casa. Ma potrebbe anche esserci un colpo di scena che congelerebbe di una settimana il televoto. Qualcuno infatti ipotizza che questa sera potrebbe uscire per eliminazione diretta Nathaly Caldonazzo. La concorrente del GF Vip sembra essersi macchiata di un'offesa personale e davvero infelice nei confronti delle sorelle Selassié. Per ora non si ha conferma delle parole usate dalla showgirl, ma sembra che la Caldonazzo abbia scomodato la figura del papà di Jessica e Lulù. Di una cosa i telespettatori sono certi: Nathaly rischia la squalifica dal reality show di Alfonso Signorini. O almeno, questo è un dato certo per alcuni concorrenti. Una consapevolezza che mette a rischio la permanenza di Nathaly al GF Vip 6.

