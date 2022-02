Crisi Ucraina, Shevchenko: “La mia gente è in pericolo. Guerra non è necessaria, non è la risposta” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Al mattino presto è cominciata una Guerra su vasta scala iniziata dalla Russia. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. L’Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e l’integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La Guerra non è necessaria. La Guerra non è la risposta“. Questo il messaggio che Andriy Shevchenko ha pubblicato sul proprio profilo Instagram dopo che nella notte la Russia ha proceduto con l’invasione dell’Ucraina. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Al mattino presto è cominciata unasu vasta scala iniziata dalla Russia. La miae la mia famiglia sono in. L’e il suo popolo vogliono la pace e l’integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. Lanon è. Lanon è la“. Questo il messaggio che Andriyha pubblicato sul proprio profilo Instagram dopo che nella notte la Russia ha proceduto con l’invasione dell’. SportFace.

