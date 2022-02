Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un Contributo economico a favore di genitori disoccupati o monoreddito, di nuclei familiari monoparentali, che hanno a carico figli con una disabilità non inferiore al 60%. Con il messaggio 31 gennaio 2022, n. 471 l’INPS comunica che è online il servizio telematico per presentare la domanda di fruizione del Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità. Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al servizio Contributo genitori con figli con disabilità, mentre i patronati possono trovare il servizio all’interno di Servizi per i ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – La Legge di Bilancio 2021 ha previsto uneconomico a favore di, di nuclei familiari monoparentali, che hanno a caricocon unatà non inferiore al 60%. Con il messaggio 31 gennaio 2022, n. 471 l’INPS comunica che è online il servizio telematico per presentare la domanda di fruizione delperconcontà. Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al servizioconcontà, mentre i patronati possono trovare il servizio all’interno di Servizi per i ...

Advertising

edopatriarca : la #buonapolitica , è il contributo di Francesco Vignarca , oggi pubblicato su La Stampa, che mertita di essere let… - ItalyMFA : Messa a punto di strategie e coordinamento per il massimo sostegno alla candidatura di #Roma a #Expo2030 Una oppor… - elenabonetti : In questi giorni di febbraio le famiglie fanno domanda per ricevere da marzo l’assegno unico e universale per i fig… - Lopinionista : Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili - AngeloCabr : RT @LaPrimaManina: Ma a tutt'oggi, avete capito che cavolo di contributo ha dato la #Meloni per sconfiggere la pandemia? -