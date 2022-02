Clizia Incorvaia racconta del parto e pubblica le foto scattate in ospedale

(Di giovedì 24 febbraio 2022)lein, mostra il suo corpo a due giorni dal. Indossa la pancera adatta e ha ancora il braccialetto del ricovero al polso. Il bagno è quello dell’Gemelli e lei è una mamma felice che non ha subito il trauma delche invece vivono tante donne. E’ un intimo da mamma che ha appena dato alla luce il suo bambino, nero ma adatto al momento.è truccata, ha sistemato i capelli nel modo più carino nonostante la gran fatica delle ore precedenti e felice mostra a chi sta per vivere ilche si puòrire con il sorriso.due giorni dopo ...

e Paolo Ciavarro hanno da poco accolto il piccolo Gabriele e con MTV Cribs Italia 2 li abbiamo incontrati prima della nascita di loro figlio: per questo ci hanno raccontato ..., al settimo cielo per il suo secondogenito, Gabriele, venuto al mondo sabato 19 febbraio. Sul social racconta le sue sensazioni a pochi giorni dall'arrivo della cicogna e mostra il ...Clizia Incorvaia pubblica le foto scattate in ospedale, mostra il suo corpo a due giorni dal parto. Indossa la pancera adatta e ha ancora il braccialetto del ricovero al polso. Il bagno è quello ...In un post su Instagram, Clizia Incorvaia ha raccontato le emozioni del parto, e ha parlato di come superare la paura di un momento speciale.