Chi è l' ex moglie di Vladimir Putin | Ljudmila Putina

Ecco chi è e cosa fa Ljudmila Putina, l'ex moglie di Vladimir Putin, attuale Presidente russo ed ex Primo ministro della Russia. Ljudmila Putina è una politica russa, nonché l'ex-moglie di Vladimir Putin, attuale Presidente russo ed ex Primo ministro della Russia, dal quale si è separata il 6 giugno 2013 attraverso quello che pubblicamente è stato definito come un divorzio consensuale. Ljudmila è nata a Kaliningrad, ha studiato lingue e si è laureata nel 1986 in lingua spagnola e in filologia al Dipartimento di Filologia dell'Università di Stato di Leningrado. Dopo aver lavorato come assistente di volo, nel 1983, ha sposato Putin e da questo matrimonio sono nate due figlie, Maria, nel ...

