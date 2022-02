(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Nel 60 per cento dei Comuni delledele delrientranti nell’accordo di Programma per lo sviluppo dellaultra larga, previsto dal cosiddetto Piano Nazionale Aree Bianche 2016, i lavori di infrastrutturazione sono stati terminati o verranno completatiil mese di marzo. Per gli altri è prevista una ultimazione in estate edla fine del”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti rispondendo in Aula ad una specifica interrogazione riguardante il piano tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo economico che può contare su una dotazione iniziale di complessivi 101 milioni di euro. Con queste opere i Comuni saranno coperti con tecnologia mista, Fibra/FWA (Fixed Wireless Access), garantendo a ...

udine20 : Banda ultralarga nelle Valli Natisone e Torre entro 2022 - - comunica_rp : Iliad e lo spot sulla banda ultralarga a 5 Gb al secondo, il Giurì: “È ingannevole” - StartComNews : Iliad e lo spot sulla banda ultralarga a 5 Gb al secondo, il Giurì: “È ingannevole” - fnicodemo : RT @gmanghi: Il #futurodellavoro sarà sempre più ibrido e dipenderà da buone reti, sicure, ad alte prestazioni, flessibili per adattarsi a… - gmanghi : Il #futurodellavoro sarà sempre più ibrido e dipenderà da buone reti, sicure, ad alte prestazioni, flessibili per a… -

Ultime Notizie dalla rete : Banda ultralarga

CorCom

Oltre a denunciare un governo che rinuncia a ogni ruolo pubblico sullo sviluppo infrastrutturale della rete a, condannando l'Italia a rimanere in quello stato di arretratezza in cui ...La pioggia di dati offerta non fa altro che confermare quanto ormai è acclarato da troppo tempo, pur se in assenza di riscontri oggettivi in termini di soluzioni: l'accesso allaè ...Tensione tra WindTre e Iliad: l'operatore avrebbe infatti fatto bloccare la trasmissione di uno spot di Iliad riguardante il lancio della fibra a banda ultr ...Non solo la connessione è strumento importante, ma è diventato canale fondamentale che va caricato di valori di inclusione sociale e professionale.