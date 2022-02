Attacco russo in Ucraina, Bellanova: “Non arrendersi all’inevitabilità del conflitto” (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “La nostra vicinanza al popolo ucraino. Condanniamo con fermezza l’Attacco russo. Ingiustificabile. Si trovino ancora con più forza gli spazi del dialogo tra diplomazie. Non arrendiamoci all’inevitabilità del conflitto. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook la vice ministra alle infrastrutture, Teresa Bellanova (foto), esponente di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “La nostra vicinanza al popolo ucraino. Condanniamo con fermezza l’. Ingiustificabile. Si trovino ancora con più forza gli spazi del dialogo tra diplomazie. Non arrendiamocidel. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook la vice ministra alle infrastrutture, Teresa(foto), esponente di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - GiuseppeConteIT : Ferma condanna per l’attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni soluzione diplomatica. Confidiamo i… - Poghos2003 : RT @R28445: Letta parla di rispondere all'attacco russo e dietro ha le bandiere dalla pace. Cataclisma celebrale. - mgmand500 : RT @NamanTarcha: #RussiaUkraineCrisis Ministro Esteri turco: L'attacco russo all'Ucraina è inaccettabile, una violazione del #dirittointern… -