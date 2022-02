ATP Dubai: Sinner fermato ai quarti da un ottimo Hurkacz (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si ferma ai quarti di finale il torneo di Jannik Sinner, battuto in due set da un Hubert Hurkacz in grande spolvero. Il polacco, alla prima semifinale 500 in carriera, affronterà Andrey Rublev che nella mattinata ha battuto in rimonta Mackenzie McDonald. Hurkacz non perdona le incertezze di Sinner Nel primo set Sinner paga caro le traiettorie lunghe, soprattutto in rovescio, con cui commette una serie di errori che, contro un Hurkacz visibilmente in ottima forma, gli costano caro. Molti di questi arrivano nel sesto gioco, quando a causa anche di una prima che fatica a entrare cede per primo la battuta e garantisce a Hurkacz un vantaggio che lucidamente riesce a far fruttare fino al 6-3. Il polacco fa atterrare in campo praticamente lo stesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si ferma aidi finale il torneo di Jannik, battuto in due set da un Hubertin grande spolvero. Il polacco, alla prima semifinale 500 in carriera, affronterà Andrey Rublev che nella mattinata ha battuto in rimonta Mackenzie McDonald.non perdona le incertezze diNel primo setpaga caro le traiettorie lunghe, soprattutto in rovescio, con cui commette una serie di errori che, contro unvisibilmente in ottima forma, gli costano caro. Molti di questi arrivano nel sesto gioco, quando a causa anche di una prima che fatica a entrare cede per primo la battuta e garantisce aun vantaggio che lucidamente riesce a far fruttare fino al 6-3. Il polacco fa atterrare in campo praticamente lo stesso ...

