A Bergamo più di 700mila persone coperte con la terza dose: i dati di ogni Comune (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sale rispettivamente a 941.323 e 706.989 il numero delle persone che ha completato il ciclo primario e ricevuto anche la terza dose del vaccino anti-Covid. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di Regione Lombardia sulle somministrazioni in provincia di Bergamo dove, alle 17.15 di mercoledì 23 febbraio, risulta che l’85,6% della popolazione ha ricevuto le prime due dosi, il 64,3% la dose booster. Mentre la campagna avanza a piccoli passi verso percentuali sempre più alte, l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia ha annunciato che a partire da venerdì 25 febbraio inizieranno anche le somministrazioni del vaccino Novavax, l’ultimo arrivato sul mercato e che si basa su una tecnologia differente rispetto a quelli approvati in precedenza in Europa e finora a disposizione. Per la provincia di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sale rispettivamente a 941.323 e 706.989 il numero delleche ha completato il ciclo primario e ricevuto anche ladel vaccino anti-Covid. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di Regione Lombardia sulle somministrazioni in provincia didove, alle 17.15 di mercoledì 23 febbraio, risulta che l’85,6% della popolazione ha ricevuto le prime due dosi, il 64,3% labooster. Mentre la campagna avanza a piccoli passi verso percentuali sempre più alte, l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia ha annunciato che a partire da venerdì 25 febbraio inizieranno anche le somministrazioni del vaccino Novavax, l’ultimo arrivato sul mercato e che si basa su una tecnologia differente rispetto a quelli approvati in precedenza in Europa e finora a disposizione. Per la provincia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo più Olimpiadi Milano - Cortina, commissariate otto opere. Ma resta il nodo delle varianti venete In Lombardia tra le opere più importanti c'è la variante di Tirano, opera considerata "necessaria", ... È una strada considerata strategica nel tragitto da Bergamo verso Edolo. Sarà realizzata la ...

In Lombardia 5.534 nuovi positivi al Covid e 18 decessi Per quanto riguarda le province quella con più casi è Milano con 1.813 nuovi casi di cui 727 a Milano città, segue Brescia con 669 nuovi casi, Varese con 509, Monza e Brianza con 439, Bergamo con 392,...

