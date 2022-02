Zecchino d’Oro 2022 | fino al 31 marzo video provini sulla piattaforma web

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il festival della canzone per bambini delloriparte con i casting per la 65esima edizione, in programma il prossimo dicembre.al 31, anche gli aspiranti piccoli cantanti della Campania, potranno inviare i propriweb dedicata. Dal 1959 ad oggi sono stati 50 i bambini della Campania a salire sul palco dello, di cui due hanno interpretato un brano vincitore. Le ultime a rappresentare la Campania allosono state, nel 2019 alla 62esima edizione Alessia di Roccadaspide (SA) con il brano Mettici la salsa e Marta di Casavatore (NA) con il brano L’inno del girino. Partecipare è semplice: basta scegliere ...