Villarreal - Juventus il giorno dopo, bocciatura definitiva per due bianconeri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Juventus © LaPresseDella gara di ieri sera in Spagna ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' l'ex bianconero Massimo Mauro, che ha evidenziato gli aspetti positivi emersi dalla sfida. 'E' stata una ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022)© LaPresseDella gara di ieri sera in Spagna ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' l'ex bianconero Massimo Mauro, che ha evidenziato gli aspetti positivi emersi dalla sfida. 'E' stata una ...

Advertising

FiorinoLuca : Peggiore in campo della Juventus: Rabiot Migliore in campo del Villarreal: Rabiot - Eurosport_IT : ?? Esordio in Champions League ?? 1° pallone toccato ?? 1° gol (dopo 32 secondi) ?? Giocatore juventino più veloce… - JuventusTV : LIVE il post partita di #VillarrealJuve! ???? - persemprecalcio : ???? La “pareggite” della #Juve non passa neanche in #ChampionsLeague: contro il Villarreal domina #Vlahovic e delu… - lUltimoUomo : La Juventus di Allegri è una squadra che sa adattarsi a tante situazioni, ma non è sempre un pregio. La partita di… -