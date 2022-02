Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)DEL 23 FEBBRAIOORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD PER UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE NAPOLI UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIAPERTA LA NOMENTANA IN PRECEDENZ ACHIUSA AL KM 21 E 400 PER UN INCIDENTE PERMANGONO LE CODE DA MONTEROTONDO A MENTANA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE ALTRE CODE SU VIA DELLE MOLETTE A PARTIRE DA VIA DEGLI ULIVI VERSO MENTANA PER TRAFFICO RALLENTAMENTI POI SULLA NOMENTANA NEL TRATTO CHE VA DAL RACCORDO A TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA CODE DA VIA DEI DUE ...