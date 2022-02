Tommaso Paradiso nei teatri, riconvertito il tour nei palasport: info biglietti e nuove date (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tommaso Paradiso nei teatri: vengono riconvertiti tutti concerti in programma per il 2022 nei palasport della penisola. Lo annuncia lo stesso cantante, oggi sui social. Si dice dispiaciuto per quanto sta accadendo ma, a causa di assenza di informazioni relative alla fattibilità degli spettacoli, è costretto trovare una soluzione alternativa per gli appuntamenti della tournée. “Care amiche, cari amici, Vi scrivo in modo chiaro e semplice, sicuramente sentito”, scrive Tommaso Paradiso ai fan che lo seguono su Instagram. Spiega che il Governo non si è ancora pronunciato in merito alla fattibilità dei concerti nei palasport. Per questo motivo, il tour in programma per la primavera si terrà mai in location differenti. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)nei: vengono riconvertiti tutti concerti in programma per il 2022 neidella penisola. Lo annuncia lo stesso cantante, oggi sui social. Si dice dispiaciuto per quanto sta accadendo ma, a causa di assenza dirmazioni relative alla fattibilità degli spettacoli, è costretto trovare una soluzione alternativa per gli appuntamenti dellanée. “Care amiche, cari amici, Vi scrivo in modo chiaro e semplice, sicuramente sentito”, scriveai fan che lo seguono su Instagram. Spiega che il Governo non si è ancora pronunciato in merito alla fattibilità dei concerti nei. Per questo motivo, ilin programma per la primavera si terrà mai in location differenti. ...

