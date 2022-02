The Good Doctor e The Resident gli episodi in onda stasera su Rai 2 mercoledì 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) The Good Doctor 5 e The Resident 4 mercoledì 23 febbraio 2022 su Rai 2, le anticipazioni degli episodi Proseguono al mercoledì i due medical drama The Good Doctor e The Resident su Rai 2. Ultimo appuntamento questa sera mercoledì 23 febbraio con la quinta stagione di The Good Doctor a pochi mesi dal rilascio americano e la quarta stagione di The Resident, che è ripartita dai mesi post Covid. The Good Doctor 5 dovrebbe avere 20 episodi, è iniziata su ABC negli USA lo scorso settembre e riprenderà lunedì 28 febbraio su ABC. La quarta stagione di The ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 febbraio 2022) The5 e The232022 su Rai 2, le anticipazioni degliProseguono ali due medical drama Thee Thesu Rai 2. Ultimo appuntamento questa sera23con la quinta stagione di Thea pochi mesi dal rilascio americano e la quarta stagione di The, che è ripartita dai mesi post Covid. The5 dovrebbe avere 20, è iniziata su ABC negli USA lo scorso settembre e riprenderà lunedì 28su ABC. La quarta stagione di The ...

alexp0ff1cial : Comunque è incredibile quanto si impara in ogni singolo capitolo di The Good Doctor. - koyafm : @MlCETTO ECCHICE la mia personalità era divisa tra hunger games maze runner e percy jackson those were the good times... - loueh_madeit : prima puntata di the good doctor e sto piangendo come non so cosa - Lucawild2 : @willtruman70 No…lo stavo per mettere oggi pome ma poi mi ha incuriosito the good doctor - jimimsoul : @dorothyofevol mi vengono in mente - l'amica geniale - Anne with an E - The Good place ma ho tanti altri titoli in… -