Sorpresa nei dati Auditel di gennaio: Tv8 (Sky) supera il Nove (Discovery) in prime time (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tv, a gennaio Mediaset decolla ItaliaOggi, pagina 23, di Claudio Plazzotta. In attesa della tabella di febbraio, coi trionfi della Rai a Sanremo, Auditel ha appena prodotto quella di gennaio, che vede il gruppo Mediaset in grande spolvero. Le strategie sui «nuovi» canali del digitale terrestre e le operazioni in seconda serata fanno infatti decollare il Biscione nel suo complesso. Il totale ascolti Mediaset nelle 24 ore arriva al 33,9% di share (32% nel gennaio 2021) e si avvicina a quello Rai (34,6%, in calo di 1,3 punti), con un 34,9% in prima serata (due punti in più sul gennaio 2021) a insidiare il 35,6% della Rai (1,2 punti in meno sul gennaio 2021), e un 39,5% in seconda serata che letteralmente straccia i canali del Servizio pubblico (target anziano che va a letto presto) fermi ...

