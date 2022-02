Sofia Jirau, la prima modella con sindrome di Down di Victoria’s Secret: «Non abbiamo limiti» – L’intervista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Se vuoi qualcosa, devi lavorare sodo per ottenerlo». È questo il mantra di Sofia Jirau, modella portoricana di 25 anni. Di Sofia si è parlato moltissimo negli ultimi giorni, soprattutto da quando è diventata la prima modella con sindrome di Down a sfilare per Victoria’s Secret, uno dei brand di intimo femminile più famoso al mondo. «Non abbiamo limiti: né dentro, né fuori», ha ribadito più volte Sofia a Open, spiegando poi anche il significato del suo hashtag #SinLìmites. Sofia Jirau ha iniziato ufficialmente il suo percorso da modella nel 2019, e ben presto, nel febbraio 2020, ha preso parte alla New York Fashion ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Se vuoi qualcosa, devi lavorare sodo per ottenerlo». È questo il mantra diportoricana di 25 anni. Disi è parlato moltissimo negli ultimi giorni, soprattutto da quando è diventata lacondia sfilare per, uno dei brand di intimo femminile più famoso al mondo. «Non: né dentro, né fuori», ha ribadito più voltea Open, spiegando poi anche il significato del suo hashtag #SinLìmites.ha iniziato ufficialmente il suo percorso danel 2019, e ben presto, nel febbraio 2020, ha preso parte alla New York Fashion ...

