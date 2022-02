Sfilate di carnevale? I Comuni si dividono tra chi organizza iniziative e chi, per prudenza, rinuncia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bergamo. Sfilata sì, sfilata no. Ci sono Comuni che proprio rinunciano per motivi di sicurezza legati al Covid e altri che invece hanno scelto di tornare a festeggiare il carnevale per le vie e le piazze del paese. A Bergamo la Giunta ha dato l’ok alla sfilata di Mezza Quaresima e il Ducato di Piazza Pontida si è messo al lavoro per organizzare, il 26 e 27 marzo, la grande sfilata con carri allegorici, il ‘rasgament de la ègia”, balli e musica folk. Gli altri Comuni della bergamasca, quelli che solitamente dedicavano al carnevale eventi di richiamo anche per i non residenti, sono divisi. A Brembate Sopra la festa ci sarà, ma ridimensionata, come spiega il sindaco Emiliana Giussani: “Non faremo la classica sfilata ma il 20 marzo ci sarà la “Festa dei folli” con una camminata che ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bergamo. Sfilata sì, sfilata no. Ci sonoche propriono per motivi di sicurezza legati al Covid e altri che invece hanno scelto di tornare a festeggiare ilper le vie e le piazze del paese. A Bergamo la Giunta ha dato l’ok alla sfilata di Mezza Quaresima e il Ducato di Piazza Pontida si è messo al lavoro perre, il 26 e 27 marzo, la grande sfilata con carri allegorici, il ‘rasgament de la ègia”, balli e musica folk. Gli altridella bergamasca, quelli che solitamente dedicavano aleventi di richiamo anche per i non residenti, sono divisi. A Brembate Sopra la festa ci sarà, ma ridimensionata, come spiega il sindaco Emiliana Giussani: “Non faremo la classica sfilata ma il 20 marzo ci sarà la “Festa dei folli” con una camminata che ...

