Serie B, cade il Lecce: Inzaghi primo. Manita Benevento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA - Nuovo cambio al vertice della classifica di Serie B dopo il turno infrasettimanale valido per la 25ª giornata di campinoato: il Lecce cade in casa con il Cittadella e cede il passo al Brescia ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA - Nuovo cambio al vertice della classifica diB dopo il turno infrasettimanale valido per la 25ª giornata di campinoato: ilin casa con il Cittadella e cede il passo al Brescia ...

