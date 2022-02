Serie A, Genoa-Inter: data, orario e diretta TV (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Genoa-Inter: diretta TV e streaming Nuovo turno per la Serie A che si appresta a tornare in campo per la ventisettesima giornata della stagione in corso. Tra le partite in programma c’è anche la sfida del ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Inter che si affronteranno alle ore 21:00 di venerdì 25 febbraio: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere Genoa-Inter in streaming La partita tra Genoa e Inter inoltre sarà visibile sempre in co-esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)TV e streaming Nuovo turno per laA che si appresta a tornare in campo per la ventisettesima giornata della stagione in corso. Tra le partite in programma c’è anche la sfida del ‘Luigi Ferraris’ trache si affronteranno alle ore 21:00 di venerdì 25 febbraio: ecco come seguire il match inTV e streaming. Ecco dove vederein streaming La partita trainoltre sarà visibile sempre in co-esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo ...

Advertising

Grifoman1 : RT @Grifoman1: VERSO GENOA-INTER Fabio Galante: “L’Inter crea ma non segna, Blessin sta migliorando il Genoa” - Grifoman1 : VERSO GENOA-INTER Fabio Galante: “L’Inter crea ma non segna, Blessin sta migliorando il Genoa” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Salernitana e Genoa verso la retrocessione, in quota il Cagliari vede la salvezza ai danni del Venezia https:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Salernitana e Genoa verso la retrocessione, in quota il Cagliari vede la salvezza ai danni del Venezia https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Salernitana e Genoa verso la retrocessione, in quota il Cagliari vede la salvezza ai danni del Venezia https:… -