Sequestrati 7 kg di droga. In manette 2 pusher e 2 persone denunciate (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si comunica, nel rispetto dei diritti dell'indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell'attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che a seguito di attività info-investigativa, gli agenti del commissariato Celio sono venuti a conoscenza del fatto che in un garage in via Vernio vi era un sospetto via vai di persone probabilmente riconducibile ad un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività di osservazione, gli agenti hanno notato un giovane entrare all'interno per poi uscire dopo qualche minuto. Fermato per un controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di 0,45 grammi di hashish. Entrati all'interno del garage, gli agenti hanno trovato un 20enne romano ...

