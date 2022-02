Sci alpino, i convocati dell’Italia per i Mondiali juniores 2022: presenti Giovanni Franzoni, Filippo Della Vite e un classe 2004! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sarà composto da 12 azzurrini il contingente dell’Italia dello sci alpino per i Mondiali junior 2022 in programma a Panorama, in Canada, da martedì 1 a mercoledì 9 marzo: sette ragazzi e cinque ragazze lotteranno per le medaglie iridate di categoria. Tra le donne presenti le 2002 Vicky Bernardi, Alice Calaba, Annette Belfrond e Sophie Mathiou, e la 2003 Beatrice Sola, mentre tra gli uomini saranno al via i 2001 Giovanni Franzoni, Simon Talacci, Filippo Della Vite, Gianlorenzo Di Paolo e Tommaso Saccardi, il 2002 Marco Abbruzzese ed il 2004 Gregorio Bernardi. I convocati dell’Italia SETTORE FEMMINILE 1. Vicky Bernardi (2002) 2. Alice Calaba (2002) 3. Annette Belfrond (2002) 4. Sophie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sarà composto da 12 azzurrini il contingentedello sciper ijuniorin programma a Panorama, in Canada, da martedì 1 a mercoledì 9 marzo: sette ragazzi e cinque ragazze lotteranno per le medaglie iridate di categoria. Tra le donnele 2002 Vicky Bernardi, Alice Calaba, Annette Belfrond e Sophie Mathiou, e la 2003 Beatrice Sola, mentre tra gli uomini saranno al via i 2001, Simon Talacci,, Gianlorenzo Di Paolo e Tommaso Saccardi, il 2002 Marco Abbruzzese ed il 2004 Gregorio Bernardi. ISETTORE FEMMINILE 1. Vicky Bernardi (2002) 2. Alice Calaba (2002) 3. Annette Belfrond (2002) 4. Sophie ...

