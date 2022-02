Sassuolo di nuovo corsaro a San Siro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) . Dopo avere battuto lo scorso novembre il Milan 1-3. Domenica, la squadra di Dionisi, ha anche battuto la squadra di Simone Inzaghi per 0-2. Raspadori e Scamacca hanno siglato la storica impresa, segnando, nella prima frazione di gara, le due reti decisive. Delle prime dieci della classifica solo la Fiorentina è riuscita a fare il risultato pieno. La squadra di Pioli così, in questo modo, mantiene la testa della classifica e guadagna un un punto sui rivali dell’Inter. In coda alla classifica invece perde solo lo Spezia. Bologna e Sampdoria guadagnano invece tre punti d’oro. : in un anno batte Juve, Milan e Inter in trasferta Clamorosa vittoria della squadra di Dionisi contro l’inter. . Dopo la vittoria dello scorso 28 novembre sul Milan, gli emiliani hanno anche battuto domenica i cugini nerazzurri. Se aggiungiamo la vittoria del 27 ottobre scorso sulla Juventus, era da oltre ...

Advertising

giastevenz : Era appena passato lo psicodramma interista post Sassuolo ed eccone uno nuovo di zecca. Vlahovic segna al primo pal… - CalcioOggi : Calciomercato Milan, nuovo assalto a Berardi | Servono 40 milioni - - AAngelo1994 : @1926_cri Non abbiamo vinto come l'Inter perde con il Sassuolo, stanchezza, assenze, modulo nuovo che ci ha tolto t… - ocvooto : RT @Inter: ? | DI NUOVO 84'- Tiro di @Alexis_Sanchez, altro incredibile salvataggio del Sassuolo ?? #InterSassuolo 0?-2? #FORZAINTER ????… - RobertoBardell5 : @andreavozza @bergomifabio Scamacca, Raspadori, Frattesi e ora pure Lopez, cazzo siamo il nuovo Sassuolo? -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo nuovo

Marotta e Zhang ©LaPresseL'allarme è diventato sempre più rumoroso dopo la sconfitta casalinga contro il, con il punteggio di 0 - 2. Dopo Milan e Liverpool, un po' troppo per non farsi delle ...Subito a segno in campionato, contro il Verona; decisivo in Coppa Italia per regalare la semifinale propiziando l'autorete della vittoria contro il. E in gol in Champions League al primo ...Dragowski intanto si prepara al duello con Terracciano che rimane però ancora il favorito, mentre in difesa ora anche Igor è più solido: sabato sera contro il Sassuolo toccherà di nuovo a lui.C'è anche Lazio-Napoli tra gli eventi obbligatori del prossimo concorso del Totocalcio, il numero 7 del 26-28 febbraio 2022. Oltre al match degli azzurri, tra gli eventi obbligatori ci saranno anche L ...