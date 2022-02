Ruby ter, la cantante: “Berlusconi mi regalò casa da 1,7 milioni” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Processo Ruby Ter, a raccontare la donazione di una casa da quasi 2 milioni di euro ricevuta dall’ex premier Silvio Berlusconi è Cristina Ravot, musicista che 20 anni fa ha conosciuto Berlusconi in Sardegna e che poi si è esibita a Villa Certosa. Un aiuto, a suo dire, per far fronte a difficoltà familiari. “Io rifiutai una casa per un anno intero e mi disse ‘sei una delle pochissime persone che mi dice no’”, ma alla fine ci fu l’acquisto di un’abitazione da 170 metri quadrati in un condominio del Settecento del valore di 1,7 milioni di euro. “Lui ha aiutato tante persone a comprare la casa, forse perché aveva sofferto da bambino, una casa dà serenità”. Non solo, il Cav contribuiva con “un bonifico mensile di 2.500 al ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – ProcessoTer, a raccontare la donazione di unada quasi 2di euro ricevuta dall’ex premier Silvioè Cristina Ravot, musicista che 20 anni fa ha conosciutoin Sardegna e che poi si è esibita a Villa Certosa. Un aiuto, a suo dire, per far fronte a difficoltà familiari. “Io rifiutai unaper un anno intero e mi disse ‘sei una delle pochissime persone che mi dice no’”, ma alla fine ci fu l’acquisto di un’abitazione da 170 metri quadrati in un condominio del Settecento del valore di 1,7di euro. “Lui ha aiutato tante persone a comprare la, forse perché aveva sofferto da bambino, unadà serenità”. Non solo, il Cav contribuiva con “un bonifico mensile di 2.500 al ...

