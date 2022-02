Rapine in zona movida | 5 ragazzi stranieri in manette

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Fermata la banda della collanina: La @poliziadistato arresta a #Milano cinque giovani, poco più che maggiorenni, per u… - MariaGiuliaDelf : RT @2002MMAD0691: #Milano Zona #Darsena 5 ragazzi stranieri terrorizzano con coltelli puntati alla gola rapinando Tutti arrestati Non se ne… - 2002MMAD0691 : #Milano Zona #Darsena 5 ragazzi stranieri terrorizzano con coltelli puntati alla gola rapinando Tutti arrestati Non… - TgrRaiLombardia : Fermata la banda della collanina: La @poliziadistato arresta a #Milano cinque giovani, poco più che maggiorenni, pe… - stop_fake_news_ : AGI - Cinque ragazzi, un egiziano, due tunisini e due marocchini, di età compresa tra i 18 ed i 22 anni, sono stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapine zona

Le indagini condotte dei poliziotti del Commissariato Porta Genova attribuiscono al gruppo 16 diverse, commesse quasi tutte nelladella Darsena tra giugno ed ottobre del 2021: in molti ...Leviolente inDarsena Le indagini dei poliziotti del Commissariato Porta Genova hanno permesso di ritenere i 5 arrestati responsabili di 16 diverse: tutte, o quasi, in...Giugliano in Campania (Napoli), 23 febbraio 2022 – Fa benzina e per non pagare il rifornimento ingrana la marcia e scappa, trascinando con se il benzinaio rimasto agganciato alla portiera nel tentativ ...Sono cinque i ragazzi, tutti stranieri, che sono finiti in manette per 16 rapine che il gruppetto avrebbe commesso tra il giugno e l'ottobre del 2021 in zona Darsena a Milano. Sono stati arrestati dal ...