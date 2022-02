Piatek meglio di Vlahovic alla Fiorentina, 5 gol in 6 partite, uno ogni 77 minuti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport, numeri alla mano, dimostra che Piatek è più decisivo di Vlahovic, per la Fiorentina. Tra campionato e coppa, il pistolero ha giocato finora 387 minuti segnando 5 gol, una media di un gol ogni 77 minuti. Vlahovic, invece, che in maglia viola era stato capocannoniere, prima di lasciare la Fiorentina segnava più o meno una rete ogni 102 minuti, 25 in più rispetto al polacco. “Ha sbagliato pure lui, come Piatek, un calcio di rigore (col Genoa): Krzystof, dopo aver rimediato all’errore dal dischetto a Bergamo trovando comunque il tap-in vincente, contro lo Spezia ha visto il pallone schiantarsi sul palo”. Ad aiutarlo, come era stato anche per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport, numerimano, dimostra cheè più decisivo di, per la. Tra campionato e coppa, il pistolero ha giocato finora 387segnando 5 gol, una media di un gol77, invece, che in maglia viola era stato capocannoniere, prima di lasciare lasegnava più o meno una rete102, 25 in più rispetto al polacco. “Ha sbagliato pure lui, come, un calcio di rigore (col Genoa): Krzystof, dopo aver rimediato all’errore dal dischetto a Bergamo trovando comunque il tap-in vincente, contro lo Spezia ha visto il pallone schiantarsi sul palo”. Ad aiutarlo, come era stato anche per ...

